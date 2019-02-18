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18.02.2019
Известия.ru

Горбачев указал США на последствия отказа от ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) приведет к дестабилизации ситуации в мире, новой гонке вооружений и хаосе в политике, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев, призвав народ и власти США к диалогу с Москвой.

В колонке для газеты "Ведомости" Горбачев отметил, что за решением Соединенных Штатов покинуть договор стоит стремление к абсолютному военному превосходству.

"Надо полагать, для того, чтобы диктовать миру свою волю, — а для чего же еще?" — добавил он.

По словам Горбачева, за разрывом ДРСМД последует "дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, всё большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики", от чего пострадают в том числе и сами Соединенные Штаты.

Как пишет "Газета.ру", экс-президент СССР обратился к американским гражданам и конгрессу с призывом восстановить "серьезный разговор" между двумя странами, который был сорван в результате острой внутриполитической ситуации в США.

О намерении выйти из договора президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия ДРСМД. В январе Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, однако представители США и многих европейских стран участвовать в брифинге отказались.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что после выхода из соглашения с Россией Соединенные Штаты приступят к разработке нового договора по контролю над вооружениями, который смог бы включить в себя Китай и другие страны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

15.02.2019
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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