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18.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Россия столкнулась с кадровой проблемой в вопросе обновления космической отрасли, поэтому госкорпорация "Роскосмос" ставит перед собой задачу воспитать новый класс инженеров-конструкторов. Такое заявление сделал в воскресенье, 10 февраля, гендиректор компании Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 1".

"За последние годы мы растеряли конструкторский потенциал. Молодежь есть, она очень талантливая. Но она еще ничего не создавала, она ничего нового не конструировала", — отметил Рогозин.

По его словам, в настоящий момент около 70 тыс. человек, состоящих в ракетно-космической отрасли, — это люди молодого возраста, пришедшие туда совсем недавно.

"Поэтому задача, которая стоит… озадачить их новыми целями и проектами и обеспечить прорывные решения", — цитирует главу "Роскосмоса" ТАСС.

В октябре 2018 года Рогозин заявил, что строительство второй очереди космодрома Восточный завершат в 2022 году, первая ракета с него отправится в космос в 2023 году. Корпорация намерена организовать туристические полеты в космос по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Производство туристических кораблей может начаться в 2020 году, отметил глава госкорпорации.

 

10.02.2019
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Россия
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Роскосмос
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4 комментария
№1
18.02.2019 09:08
Цитата, q
Россия столкнулась с кадровой проблемой в вопросе обновления космической отрасли

Никакой кадровой проблемы нет. Она выдумана. Огромный новый класс инженеров и ученых за последние 30 лет рыночных отношений уже сформировался. Это класс специалистов, которые знают себе цену, и будут работать только за американские зарплаты. Нормальная американская зарплата: в месяц высококвалифицированный специалист должен получать хорошую новую иномарку. Посмотрите вакансии на сайтах объявлений. Роскосмос - нигде не предлагает вакансий с нормальными рыночными зарплатами (иномарка в месяц). Естественно никто и не станет делать ракеты за зарплату дворника или уборщицы. Тратить деньги на "воспитание нового класса" поэтому бессмысленно. Ожидая свои две "Волги" после приватизации, оставив последние сбережения в "МММ", россияне научились различать любые формы лохотронов. Ну хорошо, пусть не иномарка, но заплатите людям вперед за два месяца хотя бы в размере двух автомобилей "Волга" и "кадровая проблема" растает на глазах. Творчески нужно подходить к решению вопросов, мыслить по государственному, тогда у Лёни Голубкова появится сразу десяток жён и каждая будет одевать сапоги даже на руки.
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№2
18.02.2019 12:55
Цитата, vpkman сообщ. №1
Нормальная американская зарплата:
А где деньги на это взять предлагаете?
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№3
18.02.2019 14:07
Цитата, q
А где деньги на это взять предлагаете?

Россия - самая богатая страна мира. Денег в России, как грязи. Стоимость каждого особняка на Рублёвке составляет несколько миллионов долларов. Вот и считайте. А заодно посчитайте количество таких особняков по всей России. Я уже не говорю о стоимости купленной россиянами недвижимости за границей. Посчитали? Россия купается в золоте, она ест и спит на золоте, захлебывается от денег, деньгами по крышу засыпаны все улицы Москвы, Питера и других городов-миллионников. А вы смешите вопросом "где деньги взять?" Просто нужно взять большую лопату и насыпать необходимое количество денег. Обычно большая лопата или ковш выкапывает за раз 4 миллиарда рублей. Знакомая цифра? Именно такая сумма чаще всего звучит в связи с коррупцией.
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№4
18.02.2019 14:29
Если начать всерьез копать такой лопатой, то особняки на рублевке обесценятся. На кой и кому эти уродцы будут нужны? Особняки той старой царской элиты можно было использовать под дворцы пионеров и клубы (на селе). А этих слишком много, стоят скученно и они ни для чего полезного, как правило, не пригодны. Это не просто уничтоженные возможности, это ещё и экологический вред. Их сносить - опять доп затраты. А то, что выведено из страны можно вернуть только с помощью железной воли и мощного термоядерного кулака. Но для этого и персона нужна соответствующая.  
Однако возврат всех этих средств, нажитых тяжким трудом, это не просто финансовый вопрос. Это ещё и вопрос вселенский - это про справедливость. Это ещё важнее денег и может принести несравнимо большие дивиденды.
Цитата, vpkman сообщ. №3
Вот и считайте.
Трудно это исчислить.  Даже порядок потерь трудно оценить.  Плюс различные мудрые решения, когда сначала сносили, а  потом снова что-то стоили. А продажа ядр материалов в США за копейки и т.д. и т.п.
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