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18.02.2019
Известия.ru

В IBM Research рассказали о применении нового квантового компьютера

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Представитель компании IBM Research доктор Вальтер Рис в беседе с "Известиями" рассказал о ближайших планах по применению нового прототипа коммерческого квантового компьютера. Речь идет о модели IBM Q System One, созданной для коммерческих заказчиков из сети IBM Q Network.

По его словам, такой компьютер будет использоваться нефтяной компанией ExxonMobil для расчета механизмов катализа и межмолекулярного взаимодействия. Подобные вычисления не в состоянии делать обычные классические компьютеры.

Кроме того, новинку уже планирует задействовать Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в целях классификации явлений с частицами при опытах в Большом адронном коллайдере.

Вальтер Рис отметил, что в ближайшем будущем квантовые компьютеры не станут персональными. По его мнению, доступ к подобным супермашинам будет и дальше предоставляться удаленно — через "облако".

Квантовые компьютеры предназначены для вычисления квантовых технологий. В обычных ПК информация хранится в битах — нулях или единицах, а в квантовых — в кубитах, то есть и в нулях, и в единицах. Благодаря этому суперкомпьютеры могут отвечать на вопросы, которые потребовали бы тысячи лет вычислений для обычных. Разработка может позволить выявлять онкологию на более ранних сроках, создать совершенный искусственный интеллект или взламывать любой код.


 

12.02.2019
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