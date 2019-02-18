Чехия не исключила размещения элементов системы ПРО США в республике

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар не исключил размещения на территории республики ракет или радиолокационных станций (РЛС) американской системы противоракетной обороны (ПРО).

По его словам, НАТО вполне может вернуться к этому вопросу через шесть месяцев в случае ухудшения ситуации в области европейской безопасности на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Посмотрим, что будет через полгода. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты (о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО. — Ред.)", — приводит его слова Novinky.cz.

Министр выразил сожаление, что Россия и США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. При этом он отметил, что данное решение сторон пока никак не отразилось на европейской безопасности.

Идея развертывания глобальной системы ПРО, которую США активно продвигали в начале века, предполагала развертывание в Чехии входящих в проект РЛС. Однако этого так и не произошло из-за крайне негативного отношения к данному вопросу чешской общественности.

О намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы нарушающей условия договора.

На фоне ничем не обоснованных обвинений 23 января текущего года Минобороны РФ впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, отметив, что дальность ее полета во время испытаний не превысила 476 км, тогда как в договоре говорится о 500 км. Кроме того, российские военные неоднократно обращали внимание на то, что американские пусковые установки ПРО на территории Румынии и Польши нарушают ДРСМД, так как они могут быть использованы для крылатых ракет типа "Томагавк".

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках договора со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. При этом США не представили каких-либо конкретных доказательств нарушения ДРСМД российской стороной.

В свою очередь, в Министерстве обороны России заявили, что американцы заранее планировали выход из соглашения. Ведомство опубликовало фотографию завода военно-промышленной корпорации Raytheon в США, на котором два года назад началась подготовка к производству запрещенного договором вооружения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.