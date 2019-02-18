Индия потребовала международной изоляции Пакистана

Индия требует международной изоляции Пакистана после масштабного теракта, в котором погибли по меньшей мере 44 сотрудника Центральных резервных полицейских сил. Напомним, что 14 февраля террорист-смертник на внедорожнике, груженном 300 кг взрывчатки, врезался в автобус полиции, следовавший в составе автоколонны по шоссе в Кашмире.

Источник изображения: Мохаммад Раафи

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская группировка "Джаиш-и-Мухаммад". Террорист-смертник был опознан как Адиль-Ахмед Дар, уроженец кашмирского округа Пулвама, который, по словам представителей индийского правительства, примкнул к рядам боевиков в 2018 году.

На заседании Комитета национальной безопасности министр финансов Индии Арун Джетли заявил, что страна предпримет все возможные дипломатические шаги для обеспечения полной изоляции Пакистана со стороны международного сообщества. Первым шагом станет немедленная отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле с этим государством.

Те, кто несет ответственность за теракт, должны будут заплатить за это

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- добавил Арун Джетли.

Джетли также добавил, что прилагаются все усилия для обеспечения полной безопасности в стране и привлечения виновных к ответственности.

Индийское правительство ранее выступило с жестким заявлением, в котором утверждает, что имеются неопровержимые доказательства причастности Пакистана к теракту. Исламская республика отвергла участие в нападении, и выразила озабоченность попыткой связать атаку со своим государством без проведения расследования.

Источник изображения: Мохаммад Раафи

Подразделения Центральных резервных полицейских сил на параде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование в связи с нападением.

Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью сотрудников индийских сил безопасности в результате теракта в Джамму и Кашмире. Мы решительно осуждаем это жестокое преступление. Те, кто отдавал приказы и выполнял их, несомненно, должны быть должным образом наказаны.

Я хотел бы подтвердить нашу готовность и дальше развивать антитеррористическое сотрудничество с нашими индийскими партнерами. Российский народ скорбит вместе с дружественным народом Индии и надеется на скорейшее выздоровление всех раненых.

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- написал Путин в своем послании президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди, предложив усилить антитеррористическое партнерство.

Белый дом, в свою очередь, потребовал от Исламабада "демонтировать инфраструктуру террора". Последнее время США стремятся расширить контртеррористическое сотрудничество с Индией и все больше отходят от былого партнерства с Пакистаном. Последний, в свою очередь, год от года укрепляет сотрудничество с Пекином.

Осуждение террористического акта последовали также со стороны Индонезии, ОАЭ и Ирана.