Российские ученые предложили реализовать проект венерохода

Специалисты НПО имени Лавочкина предложили создать в России венероход. Космический аппарат массой чуть более 1 т сможет работать в экстремальных температурных условиях, сообщает 1 февраля ТАСС.

"Цель проекта — создание венерохода с возможностями движения по грунту Венеры, как у марсохода типа "Кьюриосити" (американский аппарат. — Ред.) по грунту Марса. Масса венерохода, включая систему входа в атмосферу, систему спуска и посадки составляет 872 кг без запаса, масса венерохода с запасом составляет 1059 кг", — рассказали в НПО.

При этом главной особенностью аппарата станет возможность работы при температуре 500 градусов по Цельсию.

18 января российские разработчики предложили отправлять в космос аппараты с паровыми двигателями. Об этом говорится в совместном докладе сотрудников Института астрономии РАН, НПО имени Лавочкина и СПбПУ имени Петра Великого.

11 января стало известно, что специалисты госкорпорации "Роскосмос" и ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" начали разработку концепции новой транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. Проект предполагает запуск космического аппарата к Луне на перелетном модуле с орбиты МКС, а не с Земли.