Войти
18.02.2019
Известия.ru

Российские ученые предложили реализовать проект венерохода

448
1
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA/NASA

Специалисты НПО имени Лавочкина предложили создать в России венероход. Космический аппарат массой чуть более 1 т сможет работать в экстремальных температурных условиях, сообщает 1 февраля ТАСС.

"Цель проекта — создание венерохода с возможностями движения по грунту Венеры, как у марсохода типа "Кьюриосити" (американский аппарат. — Ред.) по грунту Марса. Масса венерохода, включая систему входа в атмосферу, систему спуска и посадки составляет 872 кг без запаса, масса венерохода с запасом составляет 1059 кг", — рассказали в НПО.

При этом главной особенностью аппарата станет возможность работы при температуре 500 градусов по Цельсию.

18 января российские разработчики предложили отправлять в космос аппараты с паровыми двигателями. Об этом говорится в совместном докладе сотрудников Института астрономии РАН, НПО имени Лавочкина и СПбПУ имени Петра Великого.

11 января стало известно, что специалисты госкорпорации "Роскосмос" и ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" начали разработку концепции новой транспортной системы для пилотируемых полетов на орбиту Луны. Проект предполагает запуск космического аппарата к Луне на перелетном модуле с орбиты МКС, а не с Земли.

 

01.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пётр Великий
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
04.02.2016
Война в иллюминаторе
31.08.2015
Какой скафандр самый умный
28.11.2012
Геннадий Райкунов: «Работать на будущее уже сейчас»
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
1 комментарий
№1
18.02.2019 13:47
Возникли ассоциации со свистком от чайника...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником