На лунной базе в России развернут аппаратуру для изучения космических лучей

В России основным проектом для федеральной лунной базы станет "Нейтроний", который направлен на исследование галактических космических лучей. Его реализация планируется после 2030 года, сообщил 11 февраля агентству "РИА Новости" директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

"Этот проект был заслушан в РАН и фигурировал в качестве одного из основных для будущей российской долговременной лунной базы. "Нейтроний" будет регистрировать космические лучи в нашей Галактике. В настоящее время по проекту, который планируется осуществить после 2030 года, выполнена часть научно-исследовательской работы", — заявил он.

По его словам, в проекте ученые планируют использовать методы исследования лучей, которые недоступны на Земле, окруженной атмосферой. Панасюк отметил, что на сегодняшний день никто не осуществлял подобные эксперименты.

Директор НИИЯФ МГУ также подчеркнул, что в вопросах освоения Луны необходимо найти баланс между политическими амбициями и научными.

9 февраля советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко заявил, что дата полета российских космонавтов на Луну еще не определена. По словам Блошенко, все зависит от утверждения федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", с помощью которой и планируется доставка экспедиции на Луну.