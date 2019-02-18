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18.02.2019
Известия.ru

Францию обеспокоил кризис системы контроля над вооружениями в мире

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Россия и Франция выражают глубокую озабоченность в связи с кризисом системы контроля над вооружениями и выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 12 февраля журналистам сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с политдиректором в МИД Франции и дипсоветником французского президента.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, с выходом Вашингтона из ДРСМД рушится одна из основных опор этой системы и теперь ставится под вопрос судьба договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подписанного в 2010 году.

"Французские коллеги этим тоже озабочены. Нам кажется, что они ищут если не ответы на эти вопросы, то по крайней мере пути решения и подходы к тому, как этой новой ситуацией заняться, как ее осмыслить и что в этой связи можно было бы предпринять", — цитирует его ТАСС.

Рябков также отметил, что его встреча с французскими коллегами стала частью диалога между странами по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Стороны обсудили проблемы контроля над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения.

Соединенные Штаты со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД и запустили процесс выхода из договора, который должен завершиться через полгода. В ответ на эти действия президент России Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в соглашении. Кроме того, глава государства поддержал предложение военного ведомства начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что после выхода из соглашения с Россией Соединенные Штаты приступят к разработке нового договора по контролю над вооружениями, который смог бы включить в себя Китай и другие страны. Однако 12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что от Вашингтона так и не поступило никаких предложений по изменениям ДРСМД.

 

12.02.2019
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Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
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