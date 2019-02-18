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18.02.2019
Известия.ru

Бывший функционер НАТО обвинил США в предательстве

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Экс-глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО), генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Германии в отставке Харальд Куят подверг критике руководство США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает 13 февраля издание Bayerischer Rundfunk.

Военный отметил, что своими действиями Вашингтон отказался от своих обязательств перед европейскими союзниками.

"Всё, что последует после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, хуже того, что мы имеем в данный момент", — сказал он.

Куят выразил надежду, что Россия и США все еще могут сохранить соглашение. Для этого, по его мнению, им стоило бы вернуться к проведению взаимных инспекций, которые прекратились 18 лет назад.

Ранее помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс заявил, что США готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но не видят заинтересованности со стороны России и Китая.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.

 

15.02.2019
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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БиоО
РСМД
Ядерный щит
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