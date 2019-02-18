Войти
18.02.2019
Известия.ru

В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57

449
0
-1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57. Об этом 15 февраля сообщает "Интерфакс".

"Есть (такие планы. — Ред.). Мы открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях", — рассказал Тарасенко.

В ноябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в беседе с "Известиями" высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российской армии тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.

 

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-27
Компании
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
18.10.2018
Истребитель Су-57 на испытаниях превзошел лучшие американские аналоги
29.05.2018
Новый российский истребитель МиГ-35 сравнили с американским F-35
05.10.2015
Первый российский истребитель пятого поколения примут на вооружение в 2017 году ("The Diplomat", Япония)
19.02.2014
Трудный взлет Су-35
21.08.2013
Вышли из пике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником