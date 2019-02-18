"Роскосмос" и РАН предложили готовить юристов по территориальным спорам из-за Луны
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России необходимы специалисты по космическому праву, чтобы отстаивать интересы страны в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Об этом говорится в совместном решении "Роскосмоса" и Российской академии наук.
"Поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", — цитирует документ "РИА Новости".
Эксперты отмечают, что такие юристы нужны для отповеди и противодействия некоторым коммерсантам, которые уже сейчас пытаются торговать участками на Луне и ее полезными ископаемыми.
23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно "заканчивать с прожектерством", меньше говорить и больше делать.
06.02.2019
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