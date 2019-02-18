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18.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" и РАН предложили готовить юристов по территориальным спорам из-за Луны

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

России необходимы специалисты по космическому праву, чтобы отстаивать интересы страны в случае появления территориальных споров при освоении Луны. Об этом говорится в совместном решении "Роскосмоса" и Российской академии наук. 

"Поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", — цитирует документ "РИА Новости".

Эксперты отмечают, что такие юристы нужны для отповеди и противодействия некоторым коммерсантам, которые уже сейчас пытаются торговать участками на Луне и ее полезными ископаемыми.

23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно "заканчивать с прожектерством", меньше говорить и больше делать.

 

06.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Луна
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