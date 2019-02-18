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18.02.2019
Известия.ru

В МИД РФ назвали некорректными заявления США о "новом ДРСМД"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Министерстве иностранных дел (МИД) России считают некорректными заявления Соединенных Штатов о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 15 февраля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это такое гадание на кофейной гуще. Мне представляется, что такие заявления некорректны, потому что мы прекрасно помним из истории контроля над вооружениями, что обычно стараются переходить к следующему этапу, другим переговорам, не разрушая старые", — цитирует его ТАСС.

Ранее 15 февраля вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в случае выхода Соединенных ДРСМД Россия будет принимать адекватные меры в ответ на любые угрозы со стороны США.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.

 

15.02.2019
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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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