Сотни британских террористов воюют в Сирии: когда их ждать "дома"?

Сирийское арабское информационное агентство SANA со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph сообщает о том, что порядка трехсот пятидесяти террористов-выходцев из Великобритании до сих пор остаются в Сирии, воюя на стороне пресловутого халифата Исламского государства*. Причем у этих боевиков британские паспорта и возможность беспрепятственного возвращения на родину.

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Выражая, судя по всему, общее мнение британских СМИ, обозреватели The Daily Telegraph пишут, что потенциальную угрозу, исходящую от возвращения "моджахедов её Величества", не стоит недооценивать. По мнению газетчиков, парламент и кабмин островной державы должны выработать дополнительные меры безопасности, способные сдержать наплыв возвращающихся домой боевиков.

По оценкам британских миграционных служб, около девятисот подданных уехали на джихад в разные страны Ближнего Востока. Понятно, что многие экстремисты не вернутся из этой добровольной командировки уже никогда. Но будут и те, кто приедет продолжать "священную войну" против неверных дома - в Англии, Шотландии, Северной Ирландии или Уэльсе.

В принципе, такой нежелательный для подданных Британской короны ход истории будет вполне закономерным. С самого начала военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики Великобритания, США и Саудовская Аравия поддерживали террористов в САР и в соседнем Ираке, оказывая игиловцам финансовую и военную помощь.

Ричард Дирлав, экс-глава британской спецслужбы MI-6, еще в 2017 году заявлял о том, что возможность новых террористических атак на британской земле постоянно возрастает. В случае окончательного поражения ИГ*, которое приближается с каждым днем, европейские боевики из сирийских террористических группировок будут вынуждены вернуться домой.

В компании с ближневосточными беженцами, которые заполонили Европу во время миграционного кризиса ЕС последних нескольких лет, британские исламисты могут образовать гремучую смесь способную в потенциале взорвать не только Лондон, но и многие другие города Британской империи. И бывший разведчик Дирлав, предупреждая о такой возможности своих соотечественников, трезво оценивал опасность и реальность такого развития событий в Королевстве в обозримом будущем.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.