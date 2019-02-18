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18.02.2019
Российская газета

На ЧФ отработали высадку десанта в тыл "врага"

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники приняли участие в масштабном учении армейского корпуса Черноморского флота в Крыму. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, мотострелковые подразделения отдельной бригады береговой обороны отработали действия в обороне и наступлении при поддержке армейской авиации.

На полигоне военнослужащие выполнили оборудование и маскировку позиций, установили минные поля, тренировались в устройстве засад, ведении разведки и высадке десантных групп в тыл обороны противника.

- Среди основных задач учения было самостоятельное принятие решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя, - отметил Рулев.

В учениях были задействованы танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-80, а также армейская авиация Южного военного округа.


Юлия Крымова (Севастополь)

13.02.2019
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БТР-80
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