На ЧФ отработали высадку десанта в тыл "врага"
Более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники приняли участие в масштабном учении армейского корпуса Черноморского флота в Крыму. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, мотострелковые подразделения отдельной бригады береговой обороны отработали действия в обороне и наступлении при поддержке армейской авиации.
На полигоне военнослужащие выполнили оборудование и маскировку позиций, установили минные поля, тренировались в устройстве засад, ведении разведки и высадке десантных групп в тыл обороны противника.
- Среди основных задач учения было самостоятельное принятие решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя, - отметил Рулев.
В учениях были задействованы танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-80, а также армейская авиация Южного военного округа.
Юлия Крымова (Севастополь)
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