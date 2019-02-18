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18.02.2019
Российская газета

Сергей Шойгу: Противостояние в Сирии - это другой тип вооруженной борьбы

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Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: В© Р РРђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё, | РџРµСЂРµР№С‚Рё РІ С„РѕС‚РѕР±Р°РЅРє

Министр обороны Сергей Шойгу выступил на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом армии.

Он так объяснил цель сбора: генералам нужно проанализировать современные и перспективные формы применения войск, обсудить проблемы строительства и развития Вооруженных сил. Разговор также пойдет о совершенствовании работы штабов и их взаимодействии с органами госуправления при решении оборонных задач.

Участникам сбора представят сравнительный анализ наших и зарубежных образцов вооружения и техники. Эти данные лягут в основу серьезной дискуссии о совершенствовании российского арсенала. "С каждым годом требования к командующим и командирам, руководителям органов военного управления и прежде всего к уровню их подготовки возрастают", - подчеркнул министр.

Он назвал три причины этого. Прежде всего, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть готовы наши Вооруженные силы. "Мы видим, что противостояние в Сирии - это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", - отметил министр.

Во-вторых, в войска ежегодно поступает порядка 2,5 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Совершенствуется оргструктура соединений и частей. Наконец, все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются и процессы управления войсками и оружием. Происходит интеграция разведывательно-информационных и управляющих систем. "Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", - подчеркнул Шойгу. По его мнению, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооруженных сил. "Поэтому нам нельзя сбавлять набранные темпы повышения боеготовности армии и флота", - сделал вывод министр.


Юрий Гаврилов

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
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