Самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО в Армении пройдут плановое техническое обслуживание

ЦАМТО, 15 февраля. Инженерно-технический состав российской авиационной военной базы "Эребуни" в Армении приступил к плановым регламентным работам по техническому обслуживанию истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Инженеры и техники соединения в течение двух недель выполнят на самолетах более 100 различных технических обслуживающих операций и нормативов. При проведении регламентных работ военные специалисты авиабазы проверят исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, осмотрят топливные баки, двигатели, заменят масла, смазки и специальные жидкости. Также будут проверены техническое состояние истребителей и их подготовка к безотказной работе в условиях высокогорья.

В период подготовки авиации к выполнению учебно-боевых задач в объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ, на объектах военного аэродрома будет обслужена территория, закрепленная за воинской частью, выполнены инженерные работы, подготовлена взлетно-посадочная полоса, проверено аэродромное оборудование и аппаратура наземной стационарной и переносной связи.

К регламентным ремонтно-восстановительным работам авиационной техники и аэродромного оборудования привлечено более 200 военнослужащих. После выполненных обслуживающих мероприятий комиссией от соединения будет проведена аттестация выполненных работ на каждой единице авиационной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.