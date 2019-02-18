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18.02.2019
ЦАМТО

Самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО в Армении пройдут плановое техническое обслуживание

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МиГ-29 ВКС России
Взлет пары истребителей МиГ-29 ВКС России, 3624-я авиационная база в аэропорту «Эребуни», Армения, 12.03.2016.
Источник изображения: tankasan.livejournal.com

ЦАМТО, 15 февраля. Инженерно-технический состав российской авиационной военной базы "Эребуни" в Армении приступил к плановым регламентным работам по техническому обслуживанию истребителей четвертого поколения МиГ-29.

Инженеры и техники соединения в течение двух недель выполнят на самолетах более 100 различных технических обслуживающих операций и нормативов. При проведении регламентных работ военные специалисты авиабазы проверят исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, осмотрят топливные баки, двигатели, заменят масла, смазки и специальные жидкости. Также будут проверены техническое состояние истребителей и их подготовка к безотказной работе в условиях высокогорья.

В период подготовки авиации к выполнению учебно-боевых задач в объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ, на объектах военного аэродрома будет обслужена территория, закрепленная за воинской частью, выполнены инженерные работы, подготовлена взлетно-посадочная полоса, проверено аэродромное оборудование и аппаратура наземной стационарной и переносной связи.

К регламентным ремонтно-восстановительным работам авиационной техники и аэродромного оборудования привлечено более 200 военнослужащих. После выполненных обслуживающих мероприятий комиссией от соединения будет проведена аттестация выполненных работ на каждой единице авиационной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

15.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Армения
Россия
Продукция
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ
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