Войти
18.02.2019
Военное обозрение

Ростех представит за рубежом снаряд радиолокационных помех

411
0
0

На выставке IDEX-2019 в ОАЭ концерн "Техмаш" (входит в Ростех) впервые представит турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные помехи, сообщает пресс-служба компании.

Источник изображения: Ростех, https://rostec.ru

Снаряд предназначен для защиты надводных кораблей от вооружений, имеющих радиолокационные системы наведения. Его основная задача состоит в создании радиолокационных помех: по мере движения боеприпас ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель (ЛРЦ) в виде облака дипольных отражателей. Это дезинформирует системы противника или отвлекает на ложную цель атакующую ракету.

По сравнению с известными аналогами данный снаряд имеет повышенную эффективность за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ,

цитирует пресс-служба гендиректора концерна Владимира Лепина.

Пуск снаряда производится из пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2.

Боеприпас производится в Новосибирске на базе завода искусственного волокна.

В общей сложности на выставку IDEX-2019 "Техмаш" привезет более 100 образцов военной продукции, изготовленных на различных предприятиях концерна. Экспозиция расположится на площади более 120 кв. м. Российская делегация в ходе работы выставки проведет переговоры с техническими специалистами, представляющими военные ведомства ОАЭ и других стран-участников салона.

Выставка пройдет в Абу-Даби с 17-го по 21 февраля.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Похожие новости
18.02.2019
Россия на IDEX-2019 представит бетонобойную ракету С-13-Т
27.12.2018
Сергей Абрамов: будем инициировать реформы в стрелково-патронной отрасли
02.02.2018
Медицинская техника POZIS привлекла особое внимание на выставке в Арабских Эмиратах
21.02.2017
Техмаш привез в Абу-Даби свой «Легион»
19.11.2013
Ростех развивает ВТС с Объединенными Арабскими Эмиратами
18.02.2013
На выставке IDEX-2013 продукцию военного назначения представят 28 российских организаций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником