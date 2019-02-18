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18.02.2019
Российская газета

Послами юбилея Калашникова станут спортсмены, ученые и артисты

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ТАСС

Ученые, спортсмены, артисты и бизнесмены станут послами 100-летия со дня рождения известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Планируется, что из них выберут 100 человек. Окончательный список обещают представить уже к середине этого года.

Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на Российском инвестиционном форуме в Сочи во время пресс-конференции, посвященной празднованию юбилея Калашникова.

"Надеемся, - сказал он, - что 2019 год станет прорывным для Удмуртии в развитии внутреннего и въездного туризма. Ведь у нас запланировано множество мероприятий и акций в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Чтобы привлечь к ним больше внимания, предложили известным людям России принять участие в акции "Посол 100-летия". К середине года у нас будет как раз человек сто. Это и спортсмены, и деятели науки, и представители бизнеса".

Одним из первых послом стал председатель Федерации биатлона Удмуртской Республики Иван Черезов. По его словам, уже разработана специальная экипировка спортсменов с символикой празднования, в которой они будут выезжать на соревнования.

Как сообщил Бречалов, одним из ключевых мероприятий юбилея станет Форум оружейников России, который в прошлом году прошел в первый раз и теперь станет традиционным для региона. Он проводится в День оружейника - 19 сентября. Кстати, именно Калашников в 2010 году предложил учредить такой праздник.

Запланирована также реконструкция музейно-выставочного комплекса имени Калашникова в Ижевске. А осенью будет открыт юношеский технопарк, который станет одним из самых передовых и в России, и в Европе. Организаторы хотят популяризовать личность и деятельность Михаил Тимофеевич через проектную и изобретательскую деятельность в областях научно-инженерного творчества.

Плюс обещают запустить онлайн-музей и академию конструктора, где предоставят возможность онлайн и офлайн образования. А в сентябре пройдет хоккейный турнир имени Калашникова, на котором выступят не только юношеские команды России, но приедут и спортсмены из-за рубежа. В празднование включатся 15 регионов. Среди них и Алтайский край, в небольшой деревушке которого и родился великий конструктор и изобретатель.


Ольга Максимова

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Спорт
Страны
Россия
Персоны
Калашников Михаил
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