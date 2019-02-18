Курская бригада ПВО первой в России получила новейшую технику

В Курской области словно ввели военное положение: по дорогам снуют армейские грузовики, на перекрестках дежурят автоматчики в белых маскхалатах. Началась внезапная проверка: войска получили приказ перейти в высшую степень готовности, покинули военные городки и рассыпались по лесам и полям, изготовившись к боевой работе. Ракетчики заняли позиции для нанесения испепеляющего удара, химики прикрыли их дымовой завесой, подразделения радиоэлектронной борьбы так зачистили эфир, что автомобильные навигаторы стали показывать несуразицу. Зенитчики обеспечили безопасный взлет истребительного авиаполка с соседнего аэродрома, а затем взяли небо под свой контроль. В тренировке впервые задействовали новейшие системы ПВО "Бук-М3".

"Сами не летаем и другим не даем", - шутят зенитчики о своей работе. Новую технику курская бригада ПВО получила первой в России: соединение неизменно показывает отличные показатели в боевой учебе, да и граница рядом... Внешне новые "Буки" можно узнать по ракетам: их стало шесть вместо четырех и спрятано оружие в транспортно-пусковые контейнеры - так проще хранить и заряжать. Новый комплекс на метр длиннее прежнего за счет новых отсеков с электроникой. Это очень умная машина - хотя и прежний "Бук" был далеко не дурак.

"Бук-М3" не просто видит все, что летит, в радиусе 70 километров, но по скорости и манере поведения цели вычисляет, что перед ним: самолет, вертолет, ракета, беспилотник, - куда оно летит и как скоро станет опасно.

Зенитный комплекс "Бук" - не одна машина, а целый десяток. У каждой своя роль, и все друг другу помогают. Огневая установка может работать автономно: находит собственным радаром цели и сбивает их ракетами.

- Техника очень дорогая, у нас каждый командир дивизиона - миллиардер, - продолжил офицер. - А механики-водители смотрят на Porsche без зависти - они-то водят машины в сто раз дороже.

"Бук-М3" не просто видит все, что летит, в радиусе 70 километров,, но по скорости и манере поведения цели вычисляет, что перед ним

На учениях пуски ракет электронные: расчеты выполняют все необходимые действия, вплоть до черной кнопки, но ракеты никуда не летят. Стрелять в густонаселенном курском небе нельзя, да и ракеты дороги. На тренировку берут боеприпасы не боевые, а специальные: вместо взрывчатки и топлива они тоже набиты электроникой. После команды "Пуск!" такая ракета проверяет работу всех систем боевой машины и фиксирует результат. Потом ее подключат к компьютеру и снимут данные объективного контроля.

А вот цели на полигоне сбивают по-настоящему, причем выстрелить боевой ракетой - большая честь.

- Стоят в ряд 36 боевых машин, ищут в небе шесть мишеней. Кто первый засечет и правильно возьмет на сопровождение, тот и получит право открыть огонь. Такие потом на антенну красный флажок вешают, как знак отличия.

В то утро зенитчики отразили один за другим два массированных налета авиации условного противника. Потом расправились с крылатыми ракетами и отбились от стаи беспилотников.

- Сколько целей поразили? - не понял вопроса командир бригады. - Все!

Тем временем

В танковом полку под Белгородом появился первый в Российской армии женский экипаж - он примет участие в "танковом биатлоне". Желающих среди военнослужащих-девушек оказалось более десятка, из них выбрали трех самых достойных и отправили в учебный центр под Владимиром: осваивать управление Т-72, стрельбу из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного пулемета. По итогам трехмесячного обучения танкистки сдадут зачеты по проверке технического состояния танка на время, загрузке боеприпасов, вождению и боевой стрельбе. Затем примут участие в отборочных этапах и, если покажут хороший результат, в августе попадут на Армейские международные игры.

Антон Валагин