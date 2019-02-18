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18.02.2019
Российская газета

Расчеты российской ПВО уничтожили 50 целей

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Зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ"
Зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Расчеты зенитных ракетных частей 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа провели в Подмосковье двусторонние командно-штабные учения. Их кульминацией стали электронные пуски управляемых ракет по прорывающимся к столице воздушным целям. После того как на позициях были развернуты зенитные ракетные системы Тор-М2, в дело включились радары. С их помощью военные быстро обнаружили и сопроводили более полусотни различных воздушных целей. Стрельба по ним велась на дальности до 15 километров. Но объекты в небе достали не боеголовки, а электронные импульсы, имитирующие ракеты. Позже в минобороны корреспонденту "РГ" сказали: случись такое в реальной боевой обстановке, воздушный противник бы гарантированно сбит.

Вообще-то имеющиеся у танкистов средства ПВО, в частности всепогодный тактический комплекс Тор-М2, главным образом используют для прикрытия войск от ударов с неба. Но при необходимости эти системы готовы "распустить" противоракетный зонтик над важными административными, промышленными и военными объектами. Комплекс ПВО малой дальности наделен такими боевыми свойствами, что от него не скроются ни самолеты с вертолетами, ни крылатые ракеты. Тор-М2 также может уничтожать планирующие и управляемые авиабомбы и вражеские беспилотники.

Каждый такой комплекс обеспечивает надежную защиту от воздушных объектов, летящих со скоростью до 700 метров в секунду. Он способен не просто обнаружить и опознать в небе до полусотни целей, но и определить в автоматическом режиме наиболее опасные из них. А после того как "идентификация" завершена, одновременно обстрелять ракетами четыре из них. При этом дальность гарантированного поражения целей у Тора-М2 колеблется от 500 метров до 15 километров, а высота - от 10 метров до 10 километров.


Юрий Гаврилов

13.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
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