Индия проявила интерес к истребителям пятого поколения Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС
Индия проявляет интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству Госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, сообщает РИА Новости.
Российские самолеты заинтересовали командование Военно-воздушных сил Индии. По словам Кладова, индийской стороне предстоит определить, каким образом современные машины впишутся в их общую концепцию боевого применения авиации.
Виктор Кладов отметил, что Индии предстоит выбрать между приобретением нескольких машин нового поколения и значительным увеличением числа самолетов Су-30МКИ, хорошо знакомых индийским летчикам. Российская сторона готова принять любой выбор, добавил он.
Светлана Цыганкова
15.02.2019
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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