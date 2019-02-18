Россия может передать Индии технологии постройки неатомных субмарин

Россия подтвердила готовность передачи Индии технологии строительства неатомной подводной лодки в случае, если это будет совместный проект, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов, добавив, что сейчас решается вопрос статуса российского участия.

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Кладов пояснил, что индийцы хотят построить подводную лодку с воздухонезависимой энергетической установкой и другими новинками, а Россия готова им в этом помочь, поскольку у России есть все необходимые индийцам технологии плюс огромный опыт создания подводных лодок самых разных классов.

По сути, сегодня российским подводным лодкам нет равных в мире по всем показателям, от глубины погружения и прочности корпуса до используемых систем оружия

- сказал Кладов.

Однако, отметил он, в Индии пока решают, выбрать ли совместное с Россией создание неатомной подлодки, или объявить тендер с привлечением других разработчиков на участие в этом проекте.

Ранее уже сообщалось, что Россия сделала предложение о создании совместной подводной лодки еще в прошлом году. Российская сторона предложила совместно разработать и в дальнейшем строить новые подводные лодки, как альтернативу тендеру на приобретение шести НАПЛ за 10 млрд. долларов. В случае одобрения российского предложения, стоимость строящихся субмарин значительно снизится, а их количество не будет ограничено контрактом. При этом Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин.

Как уточняется, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки.