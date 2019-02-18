Войти
18.02.2019
Военное обозрение

Россия может передать Индии технологии постройки неатомных субмарин

408
0
-1

Россия подтвердила готовность передачи Индии технологии строительства неатомной подводной лодки в случае, если это будет совместный проект, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов, добавив, что сейчас решается вопрос статуса российского участия.

Источник изображения: https://dymontiger.livejournal.com/

Кладов пояснил, что индийцы хотят построить подводную лодку с воздухонезависимой энергетической установкой и другими новинками, а Россия готова им в этом помочь, поскольку у России есть все необходимые индийцам технологии плюс огромный опыт создания подводных лодок самых разных классов.

По сути, сегодня российским подводным лодкам нет равных в мире по всем показателям, от глубины погружения и прочности корпуса до используемых систем оружия

- сказал Кладов.

Однако, отметил он, в Индии пока решают, выбрать ли совместное с Россией создание неатомной подлодки, или объявить тендер с привлечением других разработчиков на участие в этом проекте.

Ранее уже сообщалось, что Россия сделала предложение о создании совместной подводной лодки еще в прошлом году. Российская сторона предложила совместно разработать и в дальнейшем строить новые подводные лодки, как альтернативу тендеру на приобретение шести НАПЛ за 10 млрд. долларов. В случае одобрения российского предложения, стоимость строящихся субмарин значительно снизится, а их количество не будет ограничено контрактом. При этом Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин.

Как уточняется, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки.

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
ВНЭУ
Похожие новости
16.10.2013
Близость моря создает совершенно другую атмосферу
24.09.2013
ЦКБ «Рубин»: Предлагаемую Индии подлодку могут оснастить ракетами «БраМос»
24.10.2012
Первый пуск подводного варианта ракеты "БраМос" будет проведен до конца года
29.08.2012
«Амур-1650» ждет успех в тендере
18.04.2012
ВМС Индии в XXI веке — часть I
05.12.2011
Андрей Дьячков в интервью «РИА Новости» рассказал об основных программах «Севмаша» в рамках модернизации ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:55
  • 4
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:52
  • 1
Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов