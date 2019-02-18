США не выйдут из Афганистана без согласия НАТО

США не будут выводить войска из Афганистана без одобрения союзников по НАТО, приводит Коммерсантъ заявление и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана.

Источник изображения: Армия США

По словам Шанахана, все действия будут предприниматься в координации с союзниками, одностороннего вывода американских войск из Афганистана не будет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США уйдут из Афганистана, если "Талибан" (движение запрещено в РФ) и правительство страны достигнут договоренностей.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны альянса вместе пришли в Афганистан и вместе будут принимать решение о выходе. Пока же, по его словам существует договоренность с правительством республики, согласно которой для небоевой миссии необходим контингент численностью 16 тыс. человек.

Причем накануне Германия заявила о продлении своего участия в миссии "Решительная поддержка" на один год (в Афганистане находятся 1,2 тыс. немецких военнослужащих). При этом Ангела Меркель дала понять, что ее позиция в этом вопросе зависит от американцев: если они решат что-то изменить в составе миссии, то и Берлин "изучит необходимость своего вклада" в урегулирование. Примерно такой же позиции придерживаются и остальные союзники США.

Отмечается, что консультации между талибами и правительством Афганистана находятся на начальном этапе, и пока стороны не сделали даже первого конкретного шага к полноценным переговорам. Поэтому о скором урегулировании речи не идет.