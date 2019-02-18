В Москве у полицейских появятся "умные" очки

В ближайшие годы у столичных полицейских могут появиться очки дополненной реальности. Этот проект тестируют специалисты городского департамента информационных технологий, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Речь идет не о принципиально новой технологии, а о средстве вывода информации. "Умные очки" работают по такой же технологии, как и камеры, расположенные на улицах и в метро. Этот принцип называется нейросетью: программа сама "срисовывает" лица прохожих и безошибочно устанавливают личности. Благодаря этому легко "вычислить" людей, проходящих по полицейским базам. В частности, преступников, находящихся в федеральном розыске.

Такая же нейросеть работает и на дорогах. Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, способны определять марки и модели автомобилей по их контурам. Это снижает количество ошибок при составлении "писем счастья" со штрафами.

Сергей Бабкин