Россия впервые покажет в Малайзии самолет Як-130

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия впервые покажет на выставке LIMA-2019 в Малайзии натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, будет вести переговоры о его продаже этой стране, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.

Оружейная выставка LIMA-2019 пройдет 26-30 марта в Лангкави (Малайзия).

"В Малайзию мы впервые везем натурный Як-130, который будет принимать участие в летной программе выставки", - сказал Кладов.

"Не так все просто – показали самолет и сразу подписали контракт. Это лишь начало большой работы", - заявил он, отвечая на вопрос о перспективе заключения контракта с Малайзией.

"С другой стороны, просто так мы натурные образцы не привозим. К этой машине есть определенный интерес. У заказчика есть объективная потребность в закупке учебно-боевых самолетов. Он присматривается к имеющимся на мировом рынке вариантам, оценивает тактико-технические характеристики, свои финансовые возможности. Вот мы и предлагаем ему познакомиться с российской машиной поближе", - сказал Кладов.