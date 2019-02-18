Россия готова передать Индии технологии для создания неатомной подлодки

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия готова передать технологии в рамках проекта Индии по созданию неатомной подводной лодки, сейчас решается вопрос статуса российского участия, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.

"Россия готова активно участвовать в этом индийском проекте. Индийцы хотят сделать свою лодку с воздухонезависимой энергетической установкой и различные ноу-хау. У России есть все необходимые индийцам технологии плюс огромный опыт создания подводных лодок самых разных классов. По сути, сегодня российским подводным лодкам нет равных в мире по всем показателям, от глубины погружения и прочности корпуса до используемых систем оружия", - сказал Кладов.

В то же время он подчеркнул, что пока решается вопрос: будет ли Индия объявлять тендер на участие в этом проекте или этот будет совместный с Россией проект.

"Это вопрос в процессе решения. Подводная лодка - это сложный механизм, где все агрегаты и механизмы взаимозависимы. Нельзя одно брать от одного поставщика, второе от другого, а третье от третьего. Это единый механизм, технически очень завязанный друг на друга. Это и является предметом нашего обсуждения с индийскими партнерами", - сказал Кладов.