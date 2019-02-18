Войти
18.02.2019
Военное обозрение

Украинские бомбардировщики Су-24М вооружат крылатыми ракетами

465
0
0

Украинские Военно-воздушные силы в ближайшем будущем получат воздушный вариант разрабатываемой в интересах Минобороны противокорабельной ракеты "Нептун", заявил генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.

Источник изображения: Минобороны Украины

Как заявил Коростелев, разработка воздушного варианта ПКР "Нептун" стоит на втором месте после разработки берегового комплекса. Уже определен воздушный носитель для разрабатываемой ракеты - это будет бомбардировщик Су-24М. По мнению украинских разработчиков ракеты, Су-24М как нельзя лучше подходит в качестве носителя крылатой ракеты, поскольку является довольно мощной и тяжелой машиной. Проектирование новой ракеты планируется начать в этом году.

В этом году мы начнем заниматься проектированием. А в следующем году планируем перейти к практическому воплощению

- заявил Коростелев.

Гендиректор КБ напомнил, что наземный вариант ракетного комплекса "Нептун" будет готов в начале следующего года. Он создается для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. В это же время ожидается постановка крылатой ракеты на вооружение. Разработка комплекса обойдется примерно в 20 млн. долларов, добавил он.

Также Коростелев рассказал, что в течение следующих двух лет будет разработан и корабельный комплекс на основе ПКР. В качестве платформы под его размещение планируется использовать ракетный катер типа "Лань".

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Луч КБ
Похожие новости
29.05.2018
Цитадель: немцы оценили оборону Крыма
26.03.2014
Перспективы создания ядерного оружия на Украине
15.10.2012
Катастрофы российских военных самолетов в 2006-2012 гг
09.11.2011
Иранские чемпионы в тяжелом весе
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.02 16:29
  • 3
Появились кадры полевых испытаний новейшего российского танка (Видео)
  • 18.02 16:24
  • 3
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 18.02 16:22
  • 24
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 18.02 16:20
  • 9
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 18.02 16:04
  • 2
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 18.02 15:49
  • 1
Охота на акул. Как выслеживают и уничтожают подводные лодки
  • 18.02 15:37
  • 1
Израильтяне представили свое видение танка будущего
  • 18.02 15:22
  • 1
Минобороны отчиталось о сэкономленных 6,5 млрд рублей бюджетных средств в 2018 году
  • 18.02 15:16
  • 5
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 18.02 14:48
  • 75
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 18.02 14:43
  • 5
Космический мусорщик: бактерии утилизируют отходы на МКС
  • 18.02 14:36
  • 15
Танковый толк: Минобороны в этом году получит первые серийные "Арматы"
  • 18.02 14:29
  • 1
Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
  • 18.02 14:29
  • 4
"Роскосмос" воспитает новый класс инженеров-конструкторов
  • 18.02 14:20
  • 1
Экипировку "Ратник-3" дополнят бесшумным микробеспилотником