Украинские бомбардировщики Су-24М вооружат крылатыми ракетами

Украинские Военно-воздушные силы в ближайшем будущем получат воздушный вариант разрабатываемой в интересах Минобороны противокорабельной ракеты "Нептун", заявил генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.

Источник изображения: Минобороны Украины

Как заявил Коростелев, разработка воздушного варианта ПКР "Нептун" стоит на втором месте после разработки берегового комплекса. Уже определен воздушный носитель для разрабатываемой ракеты - это будет бомбардировщик Су-24М. По мнению украинских разработчиков ракеты, Су-24М как нельзя лучше подходит в качестве носителя крылатой ракеты, поскольку является довольно мощной и тяжелой машиной. Проектирование новой ракеты планируется начать в этом году.

В этом году мы начнем заниматься проектированием. А в следующем году планируем перейти к практическому воплощению

- заявил Коростелев.

Гендиректор КБ напомнил, что наземный вариант ракетного комплекса "Нептун" будет готов в начале следующего года. Он создается для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. В это же время ожидается постановка крылатой ракеты на вооружение. Разработка комплекса обойдется примерно в 20 млн. долларов, добавил он.

Также Коростелев рассказал, что в течение следующих двух лет будет разработан и корабельный комплекс на основе ПКР. В качестве платформы под его размещение планируется использовать ракетный катер типа "Лань".