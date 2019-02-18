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18.02.2019
ТАСС

Экипаж МКС выполнит 45 научных экспериментов на орбите в предстоящий период

Разделы: Космонавтика
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Грузовик HTV
Грузовик HTV. Вид на грузовой корабль из иллюминатора МКС, 17 сентября 2009 года.
Источник изображения: NASA

Всего запланировано к реализации 49 экспериментов по программе НПИ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экипаж экспедиции МКС-59 на Международной космической станции (МКС) примет участие в 45 из 49 экспериментов, запланированных к реализации по программе научно-прикладных исследований (НПИ). Об этом сообщили в пятницу в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Всего запланировано к реализации 49 экспериментов по программе НПИ (включая совместные с NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство - прим. ТАСС) эксперименты), из них 45 космических экспериментов - c участием экипажа", - говорится в сообщении по итогам заседания Совета главных конструкторов по российскому сегменту, опубликованном на сайте РКК.

Также представители "Энергии" и главные конструкторы заявили о готовности всех систем и приборов корабля "Союз МС-12" к полету. В том числе на заседании выступили представители научно-производственного предприятия "Звезда", которое изготавливает скафандры, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и других организаций.

На 14 марта запланирован первый в этом году пилотируемый старт к МКС, который будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщили ранее в NASA. На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако этому помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. На борту МКС в настоящее время находятся россиянин Олег Кононенко и астронавты NASA Давид Сан-Жак и Энн МакКлейн.

15.02.2019
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принадлежат ТАСС
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США
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