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18.02.2019
Интерфакс-АВН

Для ВМФ создают новый артиллерийский боеприпас - "Техмаш"

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Курсанты ВМФ РФ
Курсанты ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - ВМФ получит новый выстрел калибром 76-мм, сообщили в концерне "Техмаш".

"В 2018 году выполнена часть инвестиционного проекта по разработке перспективного выстрела калибром 76-мм в интересах ВМФ",- сообщили в "Техмаше" в пятницу.

Там отметили, что работу ведет Научно-исследовательский машиностроительный институт им В.В.Бахирева (НИМИ), одной из основных сфер деятельности которого поставка артиллерийских по государственным контрактам МО РФ и ВТС.

"В 2018 году наметилась положительная динамика в увеличении заказов на артиллерийские выстрелы. По сравнению с 2017 годом количество поставляемых выстрелов выросло на 40%. Все поставки по государственным контрактам в 2018 году выполнены своевременно в соответствии с установленными сроками",- сообщили в "Техмаше"

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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