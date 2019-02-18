Для ВМФ создают новый артиллерийский боеприпас - "Техмаш"

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - ВМФ получит новый выстрел калибром 76-мм, сообщили в концерне "Техмаш".

"В 2018 году выполнена часть инвестиционного проекта по разработке перспективного выстрела калибром 76-мм в интересах ВМФ",- сообщили в "Техмаше" в пятницу.

Там отметили, что работу ведет Научно-исследовательский машиностроительный институт им В.В.Бахирева (НИМИ), одной из основных сфер деятельности которого поставка артиллерийских по государственным контрактам МО РФ и ВТС.

"В 2018 году наметилась положительная динамика в увеличении заказов на артиллерийские выстрелы. По сравнению с 2017 годом количество поставляемых выстрелов выросло на 40%. Все поставки по государственным контрактам в 2018 году выполнены своевременно в соответствии с установленными сроками",- сообщили в "Техмаше"