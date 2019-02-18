В США приняли решение о продлении лётной годности истребителей F-5 Tiger II

Не смотря на то, что в последнее время в вооруженные силы США поступает все больше новых самолетов, там не собираются отказываться и от старых, разработанных почти 70 лет назад. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, американское военное ведомство заключило контракт с с компанией Northrop Grumman на ремонт самолётов F-5 Tiger II.

Источник изображения: defence-blog.com

Министерство обороны США заказало компании Northrop Grumman ремонт 44 истребителей F-5N/F, стоящих на вооружении Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США. По условиям заключенного контракта, компания в течении полугода проведет полный цикл работ, направленных на на поддержание летной и боевой готовности самолетов. Сумма контракта составила 16,8 млн долларов.

Необходимо отметить, что стоящие на вооружении ВМС и КМП США самолеты F-5N/F используются преимущественно во время учений, когда изображают авиацию вероятного противника. Большая часть самолетов была выкуплена у Швейцарии в 2006 году, часть досталась от Военно-воздушных сил, где они были списаны еще в 1990 году.

F-5 — лёгкий многоцелевой истребитель, разработанный компанией Northrop в 50-е годы. Самолет выпускался по 1987 год, всего выпущено более 2000 единиц. В настоящее время еще стоит на вооружении Китая, Ирана и Саудовской Аравии.

F-5E "Тайгер" II — второе поколение F-5. Модификации F-5N и F-5F являются одно- и двухместными версиями этого истребителя.