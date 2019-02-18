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18.02.2019
Военное обозрение

Новый АК с регулируемым прикладом увидят на IDEX-2019

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Автомат Калашникова 200-й серии будет впервые представлен за рубежом на оборонной выставке IDEX-2019, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 17-21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по международному сотрудничеству корпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru

Кладов отметил, что автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционного АК. Они надежны, долговечны и просты в техническом обслуживании.

А интеграция в традиционную схему планок Пикатинни позволяет устанавливать необходимое оборудование для эффективного применения автомата в различных условиях, в том числе ограниченной видимости.

Регулируемый по длине приклад и ряд эргономических решений по оптимизации средств управления автоматом, дает возможность бойцам максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических особенностей и наличия снаряжения, одежды и экипировки,

сказал Кладов.

Он отметил, что в корпорации ожидают большой интерес к этому оружию.

Компания может предложить к продаже за рубеж автоматы АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые выпускаются в калибрах 7,62 мм (АК-203/204) и 5,45 (АК-200, АК-205).

Планка Пикатинни – система рельсового крепления – служит для установки на стрелковом оружии прицелов и другого вспомогательного оборудования.

Ожидается, что в выставке в Абу-Даби примут участие 1100 местных и международных производителей военной техники и оружия. Павильоны расположены на площади более 35000 кв. м.

15.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
ОАЭ
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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