В Арктике протестировали электронного часового

Среди технических новинок, которые на этой неделе куратору отечественной оборонки вице-премьеру Юрию Борисову показали в расположенном в Анапе военном технополисе "ЭРА", отдельного внимания заслуживает электронный комплекс охраны "Стрелец-часовой".

Его умная аппаратура вовремя оповестит караульного, его командира и гарнизонный суточный наряд о любых попытках несанкционированного проникновения в режимную зону и других чрезвычайных ситуациях. "Стрелец" не просто выдаст караулу и внутреннему наряду тревожный сигнал, но и подскажет место и время нарушения.

Кроме того, эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение и все перемещения часового по охраняемой им зоне.

Состоит комплекс из небольшого чемоданчика с монитором и нескольких часов-браслетов. Чемоданчик устанавливают в караульном помещении, штабе или пункте управления. В рабочем режиме на его экран выводится карта с отображением местоположения часовых и сигналы на случай тревоги. А надетый на руку постового специальный браслет круглосуточно связывает солдата с командиром.

Этот же браслет с помощью вмонтированного туда модуля навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС может запомнить точку и время сбора военнослужащих и в нужный момент проложить до нее самый оптимальный маршрут.

Такая двухсторонняя система работает практически безотказно. Случись нападение на охраняемый объект или часового, пожар или другая форс-мажорная ситуация, - о ней мгновенно проинформируют весь гарнизонный караул или суточный наряд. Причем сделано это будет по защищенному цифровому каналу связи, действующему в радиусе 50 километров. Его невозможно прослушать или заглушить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.

Если постовой не двигается в течение 45 секунд или с него снят браслет, охранный комплекс тут же оповестит командира об этих тревожных фактах

С другой стороны, если постовой не двигается в течение 45 секунд или по какой-то причине с него снят браслет, охранный комплекс тут же оповестит командира об этих тревожных фактах. С часовым немедленно попытаются связаться. Не получится - тогда к нему тут же вышлют тревожную группу.

Браслет нового охранного комплекса "Стрелец-часовой" в дежурном режиме функционирует целый месяц. В автономном режиме переносной чемоданчик безостановочно готов работать12 часов. При необходимости его аккумулятор можно подзарядить от стационарной электросети.

Подсела аппаратура, скажем, в полевом лагере, - тоже не беда. Ее работоспособность восстановят с помощью аккумулятора автомобиля.

По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу новые охранные браслеты проверили в Арктике. Для этого изготовили специальную морозоустойчивую модель, способную работать при температуре до минус 50 градусов Цельсия.

Охранный комплекс "Стрелец-часовой". Источник: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Юрий Гаврилов

Преимущества новых охранных приборов уже по достоинству оценили во многих военных городках России. В частности, в 106-й Тульской и 98-й Ивановской десантных дивизий. Комплекс успешно используют для обеспечения безопасности Национального центра управления обороной России. Его уже получили или скоро получат батальоны охраны штабов всех военных округов и Северного флота.

Исполнительный директор группы компаний, создавших охранный комплекс "Стрелец-часовой", Михаил Левчук так высказался о его эффективности в различных, в том числе боевых, условиях. "Когда мы были в первый раз в воинской части, парни говорили, что им ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен, и даже если тебя ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - сказал он.

Левчук также сообщил, что при заступлении в караул солдатам выдаются специальные часы. Они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние. Он четко знает, ходит ли тот по маршруту. По словам разработчиков, "Стрелец-часовой" - это своего рода радионяня для начальника караула.

К тому же устройство, подключенное только к специальному каналу минобороны, сделано таким образом, чтобы солдату нельзя было его сломать или разбить. В датчик встроен акселерометр, позволяющий фиксировать все передвижения часового. Зарядки браслета хватает на 12 часов работы. Смена караульных проводится каждые два часа, поэтому у устройства сохраняется немалый запас энергии.

Планируется, что к 2020 году охранным комплексом "Стрелец-часовой" оснастят все соединения ВДВ. А со временем его получат другие виды и рода войск.

Юрий Гаврилов