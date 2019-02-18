Передвижная выставка "Сирийский перелом" отправится по городам России 23 февраля

Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018".

Поезд военно-патриотической акции посетит 61 населенный пункт, в каждом городе будет обязательная остановка на несколько часов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" готов к отправке по городам России, акция стартует 23 февраля в День защитника Отечества, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобороны России.

Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска - всего 61 населенный пункт. В каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

"Старт военно-патриотической акции "Сирийский перелом" будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны - Дня Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд состоит из 18 вагонов, он представит свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Трофеи

Как сообщается, на отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, джихад-мобиль на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов - российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии.

Ранее сообщалось, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты в рамках акции также продемонстрируют установку для кустарного производства боевых отравляющих веществ, захваченную в сирийской Думе в апреле 2018 года.

Концертная программа

"Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступит на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов", - говорится в сообщении.

Расписание движения состава можно будет отслеживать на официальном сайте Минобороны России.