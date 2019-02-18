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18.02.2019
ТАСС

Ученые создают эталон для настройки показателей орбитальных спутников

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Спутник на орбите Земли
Спутник на орбите Земли.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Изобретение международного коллектива ученых улучшит качество спутникового зондирования

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Исследователи из России принимают участие в разработке уникального оборудования для калибровки орбитальных искусственных спутников Земли. Изобретение улучшит качество спутникового зондирования, включающего оценку масштабов чрезвычайных ситуаций, состояния лесов и транспортной инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ в пятницу.

"Международный коллектив ученых из России, Эстонии и Финляндии впервые проанализировал работу панели-"мишени", построенной на юго-востоке Эстонии для калибровки орбитальных искусственных спутников Земли и обеспечения максимальной точности дистанционного космического зондирования поверхности планеты - состояния почв, посевов, урожая, пастбищ, лесов, городской, транспортной, промышленной инфраструктуры, природных катаклизмов, чрезвычайных ситуаций", - уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

Существующие методы настройки спутников, включающие калибровку по аэродромам, несовершенны из-за того, к примеру, что трава вдоль взлетной полосы меняет свой цвет несколько раз в год. Панель, разработанная учеными, выглядит как горизонтальная идеально гладкая платформа из бетона размером 10х10 метров, защищенная от воздействий окружающей среды съемной крышей. Она отражает поток света, идущий от солнца или спутника и поляризует его, преобразуя естественный свет в упорядоченный пучок лучей, которые обрабатываются сенсорами спутника. Изобретение ученых подает сигналы спутникам круглый год, обеспечивая точность результатов оценки земных процессов.

"В период времени, когда спутник "видит" нашу платформу, он получает данные, которые служат эталоном в "настройке" показателей, которые спутник выдает в ходе дальнейшего мониторинга земной поверхности. Без калибровки, без сравнения с эталоном данные, полученные в ходе зондирования, не имеют значения, их невозможно интерпретировать и применять", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, старшего научного сотрудника лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Марии Грицевич.

Авторы научной работы также обнаружили, что панель может взаимодействовать с волнами широкого диапазона, в том числе в области инфракрасного и микроволнового излучения (до 2500 нанометров). Это позволяет настраивать широкий спектр космических приборов и совершенствовать новые модели искусственных спутников, выбирая для них оптимальную длину волн и геометрию наблюдения, считают ученые. Результаты исследований опубликованы в International Journal of Applied Earth Observation and Geoinfornation.

15.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Финляндия
Эстония
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