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18.02.2019
Российская газета

Израильтяне представили свое видение танка будущего

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Израильская компания Rafael представила свою концепцию танка будушего, который должен быть продемонстрирован летом этого года, пишет Jane's 360.

Компактная платформа Carmel, по замыслу разработчиков, будет характеризоваться максимальной мобильностью, летальностью и живучестью. Два принципиально новых момента - отсутствие третьего члена экипажа и робот-водитель.

Корпус танка полностью "глухой", все управление напоминает компьютерную симуляцию. Два экрана обеспечивают панорамный вид в 360 градусов. "На экране выводится вся необходимая экипажу информация - расположение противника, дружественных сил, позиция, которую танк собирается занять. Коммуникация между членами экипажа очень быстрая и тихая", - рассказал представитель компании Rafael Шмулик Олански.

Третьим членом экипажа стал робот, который способен делать большую часть работы в автоматическом режиме: он может вести танк, стрелять, искать цель, а также помогать в принятии оптимальных тактических решений в зависимости от меняющихся условий боя. Carmel будет оснащен лидаром, системой предупреждения о лазерном облучении, комплексом активной защиты и тремя камерами (две как часть дистанционно управляемых боевых модулей и одна - для вождения).


Майя Бирюкова

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Компании
Rafael
Проекты
ИТ
Робот
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1 комментарий
№1
18.02.2019 15:37
ммм....пушка из антиматерии все ближе
робот, принеси мне чай и сломай ногу тому хлюпику
0
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