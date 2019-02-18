Израильтяне представили свое видение танка будущего

Израильская компания Rafael представила свою концепцию танка будушего, который должен быть продемонстрирован летом этого года, пишет Jane's 360.

Компактная платформа Carmel, по замыслу разработчиков, будет характеризоваться максимальной мобильностью, летальностью и живучестью. Два принципиально новых момента - отсутствие третьего члена экипажа и робот-водитель.

Корпус танка полностью "глухой", все управление напоминает компьютерную симуляцию. Два экрана обеспечивают панорамный вид в 360 градусов. "На экране выводится вся необходимая экипажу информация - расположение противника, дружественных сил, позиция, которую танк собирается занять. Коммуникация между членами экипажа очень быстрая и тихая", - рассказал представитель компании Rafael Шмулик Олански.

Третьим членом экипажа стал робот, который способен делать большую часть работы в автоматическом режиме: он может вести танк, стрелять, искать цель, а также помогать в принятии оптимальных тактических решений в зависимости от меняющихся условий боя. Carmel будет оснащен лидаром, системой предупреждения о лазерном облучении, комплексом активной защиты и тремя камерами (две как часть дистанционно управляемых боевых модулей и одна - для вождения).

Майя Бирюкова