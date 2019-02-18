Мантуров подтвердил начало разработки пассажирского сверхзвукового самолета

Красная поляна. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В России идёт научно-исследовательская работа по разработке пассажирского сверхзвукового самолета, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Ведётся НИР, научно-исследовательская работа", - сказал Д.Мантуров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

12 февраля президент РФ Владимир Путин вновь призвал подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолета. "Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?" - сказал В.Путин на встрече с представителями общественности в Казани.

"Единственное, на что хотел бы обратить внимание... Бывшего председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина как-то спросили: сколько стоит Ту-144 (советский сверхзвуковой пассажирский самолет, - "ИФ")? Он подумал и сказал: это знаю только я, но я никому не скажу. Я к чему это говорю - чтобы и реализация проекта была в рамках здравого смысла", - добавил президент.

Ранее глава государства уже высказывался за создание гражданского сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Понаблюдав за полетом стратегического ракетоносца в январе прошлого года в Казани, В.Путин заявил: "Надо сделать гражданскую версию". Глава ОАК Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.

В конце января 2019 года первый замначальника ПКЦ "Технические проекты" компании "Туполев" Михаил Никулочкин сообщил, что стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих создание самолёта-демонстратора, составит более 42 млрд рублей, стоимость опытно-конструкторских работ (ОКР) - 57 млрд рублей, а строительство серийного СДС обойдётся примерно в 6 млрд рублей.

По предварительным расчётам цена билета бизнес-класса Москва-Хабаровск для получения прибыли авиакомпанией должна составить более 150 тыс. рублей, сказал М.Никулочкин.

"Реализация проекта предполагается в два этапа. Первый этап - разработка самолёта-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год. Второй этап - разработка опытного образца - первый вылет запланирован на 2027 год", - заявил он.

На данный момент в компании разработаны два варианта облика сверхзвукового делового самолёта (СДС) - с фиксированной и изменяемой геометрией крыла, а также определены его предварительные характеристики: скорость полёта должна составлять 1,8 - 2,0 Маха, дальность - 7,5 тыс км. В салоне может быть размещено 14 пассажирских мест бизнес-класса или 30 мест эконом-класса.

31 января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил "Интерфаксу", что с 2022 по 2026 может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

Глава Минпромторга отметил, что в России отсутствует необходимая для создания такого самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160, - "ИФ") не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

В настоящее время по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолёта - их стоимость в период с 2017 по 2019 год составляет 1,37 млрд рублей. Исследования проводятся специалистами ведущих научных организаций страны - ЦАГИ, МАИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, а также входящих в ОАК компаний "Гражданские самолёты Сухого" и "ЛИИ им. Громова".

Ранее Д.Мантуров отметил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

Глава ведомства считает, что сверхзвуковой авиалайнер не станет массовым продуктом на рынке. "Учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолётов, потенциальная рыночная ниша для таких самолётов представляется довольно небольшой", - сказал министр.