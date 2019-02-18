Первый полёт ударного беспилотника "Охотник" состоится в ближайшее время - Мантуров

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

Красная поляна. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что первый полёт ударного беспилотника "Охотник" состоится в скором времени.

"Сейчас пока делают гонки (беспилотник разгоняется по взлётной полосе, - "ИФ"). В ближайшее время планируются уже, соответственно, взлёты", - заявил "Интерфаксу" Д.Мантуров.

В январе в интернете появились первые фотографии нового российского беспилотника, их разместил анонимный пользователь одного из форумов. На фото изображен летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) с трёхстоечным шасси. Предполагается, что это перспективный тяжёлый ударный беспилотник "Сухого", разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Охотник".

Ранее в соцсетях появились фотографии одного из первых опытных образцов Су-57, на киле которого изображён силуэт предположительно беспилотника "Охотник". В настоящее время Су-57 в новой окраске активно выполняет полёты в Жуковском.

В декабре сообщалось, что первый вылет "Охотника", построенного на Новосибирском авиазаводе компании "Сухой" (входит в ОАК), планируется весной 2019 года. "В следующем году "Охотник" выйдет на испытания. Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полёт этого беспилотника. Это серьёзная задача для нас", - сказал тогда замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью телеканалу "Звезда".

28 июня 2018 года осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о первой выкатке нового беспилотника. К концу года аппарат вышел на завершающий этап наземных испытаний.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

"Предполагается, что "Охотник" сможет работать в связке с истребителем Су-57. То есть, одна из задач беспилотника - прорвать противовоздушную оборону, а затем уже в периметр входит пилотируемый самолёт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в перспективе в комплексе с истребителем будут работать несколько ударных беспилотников. "Экипаж Су-57 сможет удалённо управлять "Охотником", чтобы оба аппарата слаженно работали в едином сетевом контуре", - отметил источник.