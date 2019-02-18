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18.02.2019
Российская газета

Чеченские багги "Чаборз" проедут по Красной площади в День Победы

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Источник изображения: пресс-служба Росгвардии

Багги Чаборз-М3, разработанные в Российском университете спецназа в Чечне, проедут в составе войск Национальной гвардии по Красной площади 9 мая. В параде примут участие восемь таких машин, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вездеходы получила дивизия имени Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе. Сейчас их готовят к параду, а личный состав осваивает новую технику и сдает экзамены на получение прав категории "А2".

Главные качества машины - это легкость конструкции, высокая проходимость и многофункциональность. Багги Чаборз М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода. На машине можно устанавливать 7,62-мм пулемет и гранатомет АГС-17 или АГС-30.

Разработали их в 2017 году, тогда же начался серийный выпуск. Этот вездеход, а также его более тяжелую версию Чаборз-М6 представили на военном форуме "АРМИЯ-2017". А в прошлом году появилась арктическая версия. Она имеет гусеничный движитель с приводом на заднюю ось и лыжи впереди. Версия "Север" успела поучаствовать в учениях Земля Франца-Иосифа.


Роман Кияшко

15.02.2019
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Продукция
АГС-17
АГС-30
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