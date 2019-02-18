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18.02.2019
Интерфакс-АВН

"Энергомаш" потратит 5 млрд рублей на техническое перевооружение в 2019 году

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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш".
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Крупнейший российский производитель ракетных двигателей НПО "Энергомаш" продолжит работы по техническому развитию в 2019 году, сообщает пресс-служба предприятия.

"В совокупности бюджет плана технического развития на 2019 год составит порядка 5 млрд рублей, половина из которых - средства, выделяемые по федеральным целевым программам", - сообщает предприятие.

Работы были начаты в 2017 году, приоритетными направлениями плана являются поддержание технологической устойчивости производства, повышение качества и надежности выпускаемой продукции, замена морально устаревшего и внедрение нового прогрессивного оборудования.

В текущем году запланировано приобретение порядка 50 единиц оборудования (в том числе метрологического, технологического и механообрабатывающего) и переоснащение цехов. Кроме того, будет продолжена реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы, энергетического комплекса, в завершающую стадию войдет реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства и цеха гальванопокрытий. Заложены мероприятия по улучшению условий труда, экологии, промышленной безопасности.

15.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергомаш им. Глушко
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