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18.02.2019
Военное обозрение

Россия готова передать Индии технологии производства истребителей МиГ-35

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В случае выигрыша индийского тендера на поставку ВВС страны 110 легких истребителей, Россия готова передать Индии технологии и документацию для производства истребителя МиГ-35 на ее территории. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко.

Источник изображения: ОКБ МиГ

По его словам, Россия готова не только поставлять готовые самолеты МиГ-35, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии. Тарасенко подчеркнул, что многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 "кардинально изменился, чтобы полностью соответствовать требованиям ВВС Индии". Кроме этого, Индии предлагается новая модель послепродажного обслуживания поставленных самолетов.

Ранее сообщалось, что Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку 110 легких истребителей для ВВС страны и предложит на него МиГ-35. Условием для участия в индийском тендере является то, что из 110 закупаемых самолетов 17 должны быть поставлены готовыми, а остальные 93 - построены в Индии. Стоимость планируемого контракта с победителем оценивается в 15-18 млрд. долларов.

Участие в тендере, помимо российского МиГ-35, будут принимать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

15.02.2019
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Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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1 комментарий
№1
18.02.2019 14:12
неплохое предложение
0
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