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18.02.2019
Военное обозрение

ВМС США запускают процесс производства дешевых крылатых ракет

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Флот США развернет производство крылатой ракеты JSOW-ER не позднее 2023-го года. Для ВМС Соединенных Штатов это важное решение, так как ракета, созданная на базе тактической планирующей авиационной бомбы AGM-154, будет иметь дальность в 4 раза выше имеющихся образцов, и, что еще важнее, будет стоить вдвое дешевле чем другие крылатые ракеты воздушного базирования.

Источник изображения: Raytheon

Ранее бомба AGM-154 прошла модернизацию для размещения во внутренних отсеках малозаметных истребителей. Поскольку JSOW-ER является ее производной, это сильно упрощает процесс ее интеграции. ВМС собираются вооружить новым оружием F-18 "Шершень" и "СуперШершень", а также перспективные палубные истребители F35С.

Моряки считают, что новое вооружение несет усиленный ударный потенциал вкупе с увеличенной дальностью боеприпасов, что важно, учитывая эффективную комплексную противовоздушную оборону у России и Китая.

Главное управление вооружения ВМС Соединенных Штатов объявило о своем намерении заключить контракт на разработку новой ракеты (JSOW-ER) в начале февраля. Безальтернативным подрядчиком станет корпорация Raytheon. Отмечается, что разработка сможет устанавливаться и на F35A, однако неизвестно, закажут ли ее ВВС.

Обновленная версия JSOW-ER имеет критически важное значение для военно-морского флота, поскольку на вооружение поступает высокоточное ударное оружие средней дальности, которое теперь ожет быть интегрировано внутри JSF.

- прокомментировал новость Марк Боруп, представитель компании Raytheon.

Стоит отметить, что линейка JSOW и ее производных долгое время (примерно с 2005-го года) прибывала в забвении, уступив в ВВС более дешевым (хотя и менее широким по возможностям) вариантам. По сути, использовать этот тип боеприпасов продолжал лишь флот.

Источник изображения: Raytheon

Однако 10 лет назад на AGM-154 было предложено установить двигатель Hamilton Sundstrand TJ-50. Он, вместе с рядом изменений, превращал обычную планирующую бомбу в крылатую ракету. Одним из самых больших преимуществ конструкции JSOW без двигателя питания была и остается его просторная модульная ячейка полезной нагрузки, которая может принимать любую боеголовку, основанную на стандартной конструкции бомбы класса 500 фунтов с низким сопротивлением. Потребность JSOW-ER в размещении реактивного двигателя и топлива будет влиять на максимальный размер боеголовки, но насколько это изменит возможности боеприпаса, неясно.

Источник изображения: Raytheon

JSOW-ER, вероятно, станет экономически эффективной альтернативой более крупным крылатым ракетам воздушного базирования, таким как ракета ПВО AGM-158A производства Lockheed Martin (JASSM). В 2008 году Raytheon заявил, что цена JSOW-ER будет составлять около 350 000 долларов, что составляет менее половины цены одного JASSM. В тоже время, по функционалу отличия двух систем не слишком велики.

Аналогичным образом, JSOW-ER, с его способностью поражения движущейся цели, может выступать в качестве недорогой противокорабельной ракеты – его конкурентом тут станет противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM).

Пока же перед ракетой стоит три главных вопроса.

1. Присоединится ли к ее доработке ВВС США, для того чтобы использовать данную систему на F-35A

2. Сильно ли возрастет цена на конечный продукт в ходе подготовки ракеты к широкомасштабному производству

3. Какой дополнительный функционал получит это семейство смертоносных снарядов

15.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AGM-154
F-18
JASSM
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Hamilton
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