Борисов: комиссия по выяснению причин появления отверстия в "Союзе" пока работает

Вице-премьер отметил, что никаких временных ограничений по времени работы комиссии не установлено

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Причины появления отверстия в корабле "Союз", пристыкованном к Международной космической станции, пока не определены, сказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Комиссия до сих пор работает, когда она завершит работать, тогда и будут результаты (о причинах появления отверстия)", - отметил Борисов. По его словам, никаких временных ограничений по времени работы комиссии не установлено.

В бытовом отсеке "Союза МС-09", который отстыковался от спускаемого аппарата во время полета к Земле, в августе прошлого года было обнаружено просверленное отверстие. Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев тогда закрыли его двумя слоями герметика. В ночь с 11 на 12 декабря Прокопьев и Олег Кононенко выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза". Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности, которые были доставлены на Землю и будут переданы в соответствующие органы.