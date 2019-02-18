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18.02.2019
Военное обозрение

Китай разрабатывает новейший суперкомпьютер

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Китай запускает проект по созданию новейшего суперкомпьютера, в основу которого положено использование физического явления сверхпроводимости. На данный проект планируется потратить 1 млрд. юаней (147,9 млн. долларов США). В основе процессора и некоторых других компонентом этого суперкомпьютера будут микросхемы, изготовленные из определенных материалов, которые при охлаждении до сверхнизких температур в процессе работы потребляют в 1000 раз меньше энергии, чем аналогичные обычные микросхемы. Создание первого опытного образца планируется уже в 2022 году.

Источник изображения: http://top10v.ru

Разработкой "сверхпроводящего" суперкомпьютера будет заниматься компания Xlichip из Шеньчженя, работающая в области полупроводниковой и сверхпроводящей электроники. Инженерами этой компании в 2017 году были разработаны и запущены в массовое производство чипы, состоящие из 10 тыс. сверхпроводящих компонентов.

Пока нет данных о том, какая будет вычислительная мощность будущего суперкомпьютера.

Предыдущей китайской разработкой является суперкомпьютер Sunway TaihuLight. Скорость вычислений этой машины составляет 93 квадриллиона операций в секунду. Это всё равно, как если бы все люди на планете 32 года подряд выполняли подсчеты на калькуляторах. По этому показателю аппарат в два раза быстрее и в три раза эффективнее предшественника Tianhe 2, так же разработанного в Китае. Суперкомпьютер Sunway TaihuLight укомплектован исключительно деталями китайской разработки. В добавок КНР установила дополнительный рекорд – страна теперь обладает наибольшим количеством суперкомпьютеров.

Однако пока рейтинг самых мощных ЭВМ мира возглавляет американский суперкомпьютер Summit компании IBM. Производительность данной машины составляет 122,3 квадриллиона операций в секунду.

К сожалению, в России с производством "супермашин" дело обстоит несколько хуже. В 2018 году МГУ разработал и запустил в эксплуатацию суперкомпьютер "Ломоносов-2" с максимальной производительностью 1,8 квадриллиона операций в секунду, в будущем планируется подойти к рубежу в 5 квадриллионов операций в секунду. Однако пока этого недостаточно для того, чтобы оказаться в числе мировых лидеров по числу суперкомпьютеров и их производительности.

15.02.2019
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Китай
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США
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