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18.02.2019
Военное обозрение

Секретный космический беспилотник вернулся на Землю после 500 суток полёта

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Х-37B, секретный беспилотный космолет, на днях вернулся на Землю, проведя на орбите 512 суток. Это была пятая миссия аппарата, построенного по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов.

Источник изображения: Boeing

Цели, стоящие перед космическим БПЛА, строго засекречены. Военные отказываются отвечать на вопросы о предназначении мини-шаттла. Однако специализированные издания предполагают, что в первую очередь этот аппарат используют в разведывательных целях, а также в качестве транспортного средства для небольших спутников.

Кое-что о полезной нагрузке таинственного космолета все-таки известно. Заявлено, что в ходе полета проводился эксперимент Исследовательской лаборатории ВВС США — проверка работоспособности "перспективного термического расширителя" — технологии, способной сделать терморегулирование космического аппарата более простой и дешевой.

Взлетная масса Х-37B составляет 5 тонн, размах крыльев – 4,5 метра, длина - 8,9. Отсек полезной нагрузки представляет собой камеру размером 2,1х1,2 метра с возможностью оснащения роботизированной рукой.

Источник изображения: Boeing

Маневренный двигатель X-37B работает на гидразине и четырехокиси азота, он использует другой тип тепловой защиты, чем космический челнок NASA.

По факту полет не стал самым продолжительным в серии стартов маленького брата больших космических кораблей. С 2015-го по 2017 годы челнок пробыл в космосе 718 суток. Нынешний полет лишь третий по продолжительности.

Источник изображения: Boeing

Ранее, в октябре 2018-го года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу заявил, что многие космические технологии имеют двойное назначение.

"Это такой "челнок", который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, возвращается, потом снова стартует. По сути дела, эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия, - заявил Рогозин.

Диапазон рабочих высот Х-37B составляет от 200 до 750 км. Космолет способен быстро менять орбиты. Первая миссия аппарата началась в апреле 2010-го года.

Источник изображения: Boeing

Военно-воздушные силы стремятся вернуть челнок в строй как можно быстрее. Запуск шестой миссии X-37B, OTV-6, где-то в этом году. В качестве носителя выступит Atlas V. Взлет пройдет с космического стартового комплекса станции ВВС мыса Канаверал-41. Предыдущий старт впервые осуществляла ракета Falcon 9 Илона Маска: запуск прошел успешно.

Проект тесно связан с NASA. Достаточно сказать, что во время одной из миссий беспилотник испытал ионный двигатель, разработанный агентством. Также проводились испытания перспективных материалов. В настоящее время у ВВС есть две исследовательские машины X-37B.

15.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
X-37
Компании
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
БПЛА
Робот
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