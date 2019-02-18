Минобороны Индии ищет потенциальных поставщиков вертолетов NUH для ВМС страны

ЦАМТО, 15 февраля. МО Индии объявило о публикации первого в своем роде запроса о заинтересованности частных индийских компаний-производителей быть включенными в список потенциальных стратегических партнеров в рамках проекта закупки 111 многоцелевых морских вертолетов (NUH) для ВМС страны.

Командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак" (лицензионная версия SA-316 "Алуэтт-3" компании Aerospatiale). Они будут использоваться для проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, участия в конфликтах низкой интенсивности, перевозки войск и грузов, пуска торпед. Согласно планам МО Индии, выбранным индийским стратегическим партнером в Индии будут изготовлены 95 вертолетов из 111.

Как сообщал ЦАМТО, возглавляемый министром обороны Нирмалой Ситхараман Комитет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии 25 августа 2018 года одобрил закупку 111 многоцелевых вертолетов для Военно-морских сил Индии стоимостью более 217,38 млрд. рупий (3,12 млрд. долл.). Это первый проект, который будет реализован по модели "стратегического партнерства", продвигаемой в рамках политики индийского правительства "Делай в Индии". Модель стратегического партнерства предусматривает производство на территории Индии основных оборонных платформ индийским стратегическим партнером, который будет сотрудничать с иностранной компанией-разработчиком, приобретать "нишевые" технологии и создавать производственные мощности.

Запрос о заинтересованности зарубежных компаний-производителей оригинального оборудования в рамках проекта был направлен компаниям, которые участвовали в обсуждении опубликованного ранее запроса об информации. Выбранный производитель должен будет создать отдельную производственную линию, обеспечивающую процессы проектирования, интеграции и производства вертолетов NUH в Индии, и сделать индийскую линию глобальным эксклюзивным предприятием по поставке предложенной платформы NUH.

Индийские частные компании получили два месяца для представления ответа на запрос (к 12 апреля). Иностранным производителям для ответа предоставлено три месяца (к 12 мая). Требования к проекту NUH предусматривают высокую долю национального участия (первоначально 40% с дальнейшим увеличением до 60%). Иностранные производители обязаны детализировать "диапазон, глубину и масштаб передачи технологий" стратегическому партнеру, долю национального контента, а также меры по поддержке партнера при производстве и обслуживании платформы.

В числе потенциальных индийских участников конкурса называют Adani Defence and Aerospace, Bharat Forge, Larsen & Toubro, Mahindra Defence, Reliance Infrastructure, Tata Advanced Systems.

Запрос о предложениях в рамках проекта, вероятно, будет направлен индийским компаниям, включенным в короткий список, к концу третьего квартала 2019 года.

Как сообщалось ранее, NUH будут отличаться от легких вертолетов ВВС и СВ, поскольку должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля.

Предполагается, что компания-разработчик поставит 16 готовых вертолетов NUH с восемью запасными двигателями, летным тренажером, запасными частями, необходимым испытательным оборудованием и пакетом технического обслуживания в течение пяти лет после подписания сделки. Ожидается, что 95 собранных в Индии вертолетов будут поставлены ВМС в течение следующих 13 лет вместе с 48 запасными двигателями и дополнительным летным тренажером.