Россия открыта к совместной с Индией разработке истребителя пятого поколения

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия готова продолжать сотрудничество с Индией по совместной разработке истребителя пятого поколения - Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко.

"С момента принятия первых решений и подписания соглашений прошло уже много времени, но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества с Индией по этой программе (FGFA - ИФ)", - заявил И.Тарасенко.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Минобороны Индии, сообщили, что Индия в настоящий момент не будет принимать участия в проекте FGFA, но может присоединиться к нему на более поздней стадии. В апреле 2018 года появились сообщения о том, что Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения.

12 апреля замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов сообщил журналистам, что все документы для подписания контракта на совместную разработку FGFA уже готовы. "Мы готовы подписать соответствующий контракт, все необходимые документы уже готовы. Мы ожидаем решения политического руководства страны", - заявил В.Дрожжов.

Российско-индийская программа FGFA предусматривает проектирование и разработку истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высоко интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы.

Контракт на создание предварительного технического проекта стоимостью $295 млн был подписан в декабре 2010 года и предусматривал завершение этой первой фазы проекта в течение 18 месяцев. Группа индийских специалистов работала в России над документацией по проекту.

По данным индийских СМИ, до того, как первоначальный план был пересмотрен, предусматривалось, что Индия уже c 2022 года начнет принимать FGFA на вооружение. Три прототипа истребителя по планам должны были поступить в Индию, соответственно, в 2014, 2017 и 2019 годах для подготовки пилотов на заводе местной корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

По данным индийских СМИ, в 2015 году стоимость контракта на итоговое проектирование и опытно-конструкторские работы по истребителю оценивались в $11 млрд. Сообщалось, что Индия и Россия несут эти расходы поровну. Они включают в себя проектирование самолета, создание инфраструктуры на авиазаводе в Индии, строительство прототипа и проведение летных испытаний.

ВВС Индии в рамках программы модернизации своего парка намеревались получить в рамках проекта FGFA 166 одноместных и 48 двухместных истребителей.

Полностью интервью И.Тарасенко читайте на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru