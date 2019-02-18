Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3

Российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, пишет в своем блоге на "Яндекс. Дзен" российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Специалист "обратился к своим знакомым в ВСУ с просьбой рассказать о машине [64БВ образца 2017 года] с позиции профессионального эксплуатанта". В результате эксперт пришел к выводу, что прицел наводчика многоканальный украинской машины сравним по своим характеристикам с белорусской "Сосна-У", которую получает российская. В отличие от "нашей давно устаревшей Р-168" танк Т-72Б3 оснащается "Лыбидь" К-2РБ, основанном на современной американской цифровой радиостанции от Motorola.

По мнению Хлопотова, украинский комплекс динамической защиты "Нож" "всяко лучше" российского "Контакта". "Как по эффективности самих элементов (их минус — только высокая удельная масса), так и по площади прикрытия", — пишет он.

Эксперт отмечает, что украинская машина получила спутниковую навигацию, которая "у нас отсутствует в принципе". "Закрытая зенитная пулеметная установка — большой плюс, особенно после того, как у сирийцев командиры Т-72 были чуть ли не расходным материалом — у нас ее так и не ставят, не ставят даже элементарную защиту вокруг люка по опыту Ирака и той же Сирии", — говорится в материале.

Хлопотов заключает, что Украина провела небогатую, но "вполне вменяемую и четко обоснованную" модернизацию Т-64БВ. "Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"", — резюмирует эксперт.

В феврале администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин в интервью "Российской газете" назвал модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года "танком для бедных".

Ранее в том же месяце "Укроборонпром" анонсировал "новые боевые возможности серийной боевой машины", представляющей собой модернизированный "Харьковским бронетанковым заводом" советский танк Т-64БВ. К настоящему времени украинские военные получили более ста таких машин.

В марте 2018 года американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью с Business Insider назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 "самолетом для бедных".