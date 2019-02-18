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18.02.2019
ТАСС

NASA: российские космические корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны

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Космический корабль "Союз МС-09" (слева)
Космический корабль "Союз МС-09" (слева).
Источник изображения: © NASA via AP

Официальный представитель NASA отметила, что эти корабли также представляют преимущество при обслуживании МКС

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российские космические корабли "Союз" представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) и могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке по просьбе NASA лунной версии космического корабля "Союз".

"NASA работает над созданием открытой инфраструктуры, которая позволит вести исследование Луны на устойчивой основе. Полет на Луну при сотрудничестве с коммерческими и международными партнерами заложит основу для исследования человечеством Марса и других объектов за его пределами", - сказала она. "Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", - добавила представитель NASA.

15.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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