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18.02.2019
Газета.ru

"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос

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Роскосмос срезал финансирование миссии "Спектр-УФ" "под ноль"

Роскосмос срезает финансирование космического телескопа "Спектр-УФ" "под ноль", заявляют ученые, готовящие этот долгожданный проект. Урезаниям и переносам подвергаются и другие космические проекты Роскосмоса.

Госкорпорация Роскосмос решила сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа "Спектр-УФ". Об этом "Газете.Ru" сообщил научный руководитель миссии Борис Шустов.

"В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию - НПО Лавочкина, - пояснил Шустов. - А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль". В разы планируется сократить финансирование и в 2021 году.

По словам ученого, такое урезание финансирования делает невозможным планировавшийся запуск телескопа в 2024 году.

"Какой запуск в 2024 году, если такая дыра в финансировании?" - сказал он. - При таком финансировании вообще непонятно, о каком годе старта может идти речь. Причем согласиться на урезание предлагается добровольно и с песнями".

В Роскосмосе "Газете.Ru" отказались прокомментировать ситуацию.

В настоящее время проектирование телескопа завершено на 70%, свои сложности возникли из-за санкций, введенных в отношении России после 2014 года. "Из-за санкций нам пришлось перепроектировать инструментальный блок, это связано с радиационно-стойкими американскими электронными компонентами, которые попали под запрет, и нам пришлось пользоваться компонентами более низкого класса. Эту электронику нужно защищать, строить дополнительные корпуса, а значит - изменять массу и динамические характеристики. На это ушло изрядно времени", - отметил Шустов.

Ранее о сокращении финансирования проекта заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. "Если на один год есть какой-то провал, то это не совсем катастрофа. Катастрофа - это когда на три года провал, тогда уже никакое внутреннее кредитование невозможно. Сейчас получается так", - подчеркнул РИА "Новости" Сачков.

При этом источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что "все финансовые параметры научных программ были согласованы с заказчиком".

Согласно проекту Федеральной космической программы, с 2016 по 2025 год на создание космического комплекса "Спектр-УФ" требовалось 10 миллиардов 110 миллионов рублей. Из них в 2019 году программой было предусмотрено выделение 1 миллиарда 500 миллионов рублей, в 2020 году - 1 миллиарда 100 миллионов рублей, в 2021 году - 1 миллиарда 400 миллионов рублей. В последующем предполагалось сокращение финансирования.

Участники миссии отмечают, что ее перенос не позволит выполнить обязательства перед иностранными участниками, в первую очередь - перед Испанией.

Проект "СПЕКТР-УФ" предназначен для исследования различных объектов Вселенной в ультрафиолетовом (115 - 305 нанометров) диапазоне спектра. Предполагается, что эта космическая обсерватория будет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований в эпоху после завершения работы космического телескопа Hubble, срок службы которого должен закончиться примерно через два года. Запуск проекта позволит проводить спектроскопию высокого и низкого разрешения и исследовать космические гамма-всплески - выбросы энергии колоссального масштаба (Солнце выделило бы столько энергии за 10 миллиардов лет свечения), наблюдаемые в отдаленных галактиках.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере 28,5 млн руб, выделенных на создание телескопа "Спектр-УФ".

Финансирование создания еще одного российского космического телескопа "Спектр-М", предназначенного для продолжения работы за обсерваторией "Спектр-Р", с которой недавно была потеряна связь, может быть сокращено, выступить в защиту финансирования проекта готовы несколько нобелевских лауреатов.

"С финансированием проекта большая проблема. Его пытаются сократить, а ученые - отстоять. Пока окончательно вопрос не решен. Но в защиту проекта готовы высказаться несколько нобелевских лауреатов.

Это происходит из-за общего сокращения расходов на научные космические программы. Деньги перенаправляются на лунные проекты", - сказал источник РИА "Новости".

Постоянные переносы космических научных миссий уже несколько лет стали неотъемлемой приметой российской космонавтики. Так, в январе стало известно об очередном переносе запуска долгожданной российской космической миссии "Спектр-РГ".

История обсерватории "Спектр-РГ" - это история бесконечных переносов ее пуска: изначально планировалось вывести ее в космос в 2014 году. Обсерватория станет второй в серии аппаратов "Спектр" - первый такой аппарат, "Спектр-Р" с радиотелескопом "Радиоастрон" на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока, на днях появились сообщения, что российские средства слежения не могут установить с ним связь.

Постоянные переносы российских научных миссий давно стали причиной критики госкорпорации Роскосмос. Так, Россия уже много лет переносит первый за последние десятилетия старт автоматической станции "Луна-25" к Луне и последующих за ней запланированных экспедиций.

Еще недавно в официальных планах Роскосмоса значилась отправка первой лунной миссии в 2019 году, однако теперь стал называться 2021 год. По данным "Газеты.Ru", перенос этот напрямую связан с действиями западных санкций, правда, госкорпорация в этом не признается. "В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат ("Луна-25") на Луну, следующие аппараты "Луна-26" и "Луна-27" полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности", - сказал недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Луна-25" должна стать первой за более чем 40 лет российской научной миссией к Луне.

Постоянные неудачи в текущей деятельности - аварии, переносы, коррупция - на фоне частых заявлений о проектах будущего стали предметом критики руководства Роскосмоса и со стороны премьера Дмитрия Медведева. "Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев на совещании о развитии корпорации.


Отдел "Наука"

15.02.2019
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Испания
Россия
США
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Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
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