Реформа военно-строительной отрасли

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Александры Джорджевич и Ивана Сафронова "С военной стройкостью. Возводить объекты Минобороны будет новая публично-правовая компания", Министерство обороны Российской Федерации приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли. Как стало известно "Ъ", президент Владимир Путин одобрил план создания публично-правовой компании (ППК) в сфере строительства в интересах вооруженных сил. Она заменит имеющиеся сейчас у военных восемь ФГУПов и три АО, полностью исключив "коммерческую составляющую в деятельности единственного исполнителя". Это последние преобразования, призванные решить проблемы, годами копившиеся в подведомственном военным Федеральном агентстве по специальному строительству (Спецстрой). Оно было ликвидировано в 2017 году после череды громких скандалов.

Новый военный городок, сооруженный бывшим Федеральным агентством по специальному строительству (Спецстроем России) в Перевальном (Крым), 2016 год (с) www.sdelanounas.ru

О том, что Минобороны создаст публично-правовую компанию (ППК), специализирующуюся на военном строительстве, "Ъ" рассказали несколько источников в военном ведомстве и правительстве. Собеседник "Ъ", близкий к Кремлю, уточнил, что решение одобрено президентом Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года: "Организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок". А источник "Ъ" в Минобороны уточнил, что сейчас разрабатывается "дорожная карта" создания и развития ППК, идет подготовка к регистрации и формирование документально-правовой базы.

Создание ППК (условное название "Военно-строительный комплекс") завершит трансформацию военной стройки, проводимой Минобороны после ликвидации Спецстроя в сентябре 2017 года.

До этого момента в ведении Спецстроя находилось несколько десятков ФГУПов, финансовое состояние большинства из которых оставляло желать лучшего (сумма дебиторской задолженности достигала нескольких десятков миллиардов рублей). При этом функции самого Спецстроя ограничивались согласованием крупных сделок, назначением генеральных директоров предприятий и утверждением отчетности. Около двух лет назад военные реорганизовали свой строительный комплекс, оставив себе восемь укрупненных ФГУПов и три АО (Главное управление обустройства войск, 31-й Государственный проектный институт специального строительства и 20-й Центральный проектный институт). В ведомстве уверяли, что подобный шаг позволил в 2017 и 2018 годах ввести в эксплуатацию на 30% больше зданий и сооружений, чем в 2016 году (3546 против 2957).

Вместе с тем различная организационно-правовая форма (ФГУПы и АО) не позволяла решать все финансовые вопросы, утверждает один из собеседников "Ъ": многие контракты пришлось закрывать "волевыми усилиями", поскольку субподрядные организации, получив деньги, с задачами не справлялись. Истребовать же средства обратно крайне тяжело, признается он: "Именно поэтому был выбран вариант с ППК, а после получено поручение президента рассмотреть возможность списания невозможной к взысканию задолженности с военно-строительных предприятий". При этом военные особо подчеркивают, что ППК не будет заниматься коммерческой стройкой и сконцентрируется на возведении объектов в интересах Минобороны. "Логика простая: для нас строительство - это государственная задача, коммерческая стройка - это получение максимальной выгоды",- отмечает высокопоставленный военный чиновник. "К тому же за последние 15 лет из около 250 коммерческих компаний осталось с десяток юрлиц, которые просто не могут в полном объеме самостоятельно осуществлять строительство объектов,- добавляет другой источник "Ъ".- Эта ситуация сложилась из-за абсолютной имущественной незащищенности предприятий и происходящих вокруг экономических изменений".

Сейчас в России две структуры с организационной формой ППК - Фонд защиты прав дольщиков и "Национальный экологический оператор" госкорпорации "Ростех". "Военно-строительный комплекс" станет третьей такой компанией: именно форма ППК позволяет не накладывать взыскание на ее имущество и не признавать банкротом. Система спецсчетов, открытых в опорном банке в сфере ГОЗ, обеспечит повышенный уровень контроля расходования средств, отмечает один из источников. ППК является самостоятельной организационно-правовой формой унитарной некоммерческой организации, учредителем которой будет РФ, а полномочия собственника возьмет на себя Минобороны РФ. Структура ППК будет представлять саму компанию со штаб-квартирой в Москве, филиалы по военным округам, по Северному флоту и так называемый проектный блок.

В структуре предусмотрен превентивный контроль (наблюдательный совет, комитет по аудиту при набсовете, служба внутреннего аудита) и последующий контроль (Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, аудиторские организации, отобранные по результатам конкурса). Сам "Военно-строительный комплекс" станет единственным исполнителем, который будет наделен "исключительной компетенцией в сфере реализации заданий гособоронзаказа", особо важных проектов и госпрограмм (связанных с выполнением работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению объектов в интересах безопасности РФ). "Нужно создать максимально защищенную организацию вне зависимости от возможных изменений внешней и внутренней экономической ситуации",- заявил собеседник "Ъ".

По информации "Ъ", полноценно заработать военная ППК должна уже в 2020 году.